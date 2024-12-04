Москва, 4 декабря, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Россия удивлена реакцией Филиппин на проход российской подлодки через исключительную экономическую зону этой страны, ведь пребывание судна было абсолютно правомерным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости Мария Захарова

Филиппинские вооружённо-морские силы (ВМС) заявили, что российская подлодка была замечена 28 ноября в 80 морских милях от провинции Западный Миндоро, а президент страны Фердинанд Маркос — младший выразил обеспокоенность на этот счёт. По его словам, любое «вторжение» в Южно-Китайское море, которое является исключительной экономической зоной страны, вызывает большую тревогу.

«Честно говоря, эта реакция нас удивила. В соответствии со ст. 58 Конвенции ООН по морскому праву в исключительной экономической зоне суда всех государств, как прибрежных, так и не прибрежных, пользуются свободой судоходства. В связи с этим пребывание российской подводной лодки в исключительной экономической зоне Филиппин правомерно и не нарушает нормы международного морского права», — заявила дипломат.

Захарова призвала филиппинских коллег не поддаваться пропагандируемой Западом русофобии, а также не принимать участие в «антироссийской истерике». По её словам, подобная реакция Манилы — это следствие усилий Запада по «демонизации России» и навязыванию миру «нарратива об агрессивных намерениях» РФ.

Как передавало ИА Регнум, Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России ранее заявлял, что подлодка «Уфа» совершает переход с Балтики во Владивосток Южным морским путём.

13 июля российские и китайские корабли в Филиппинском море провели практические артиллерийские и условные ракетные стрельбы по морским целям. В тренировке по применению штатных комплексов участвовали корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) России и отряд боевых кораблей ВМС НОАК, в который вошли эсминец «Иньчуань», фрегат «Хэншуй» и универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху».