Грозный, 4 декабря, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Вице-президент Федерации дзюдо Чечни Ахмед Данаев заявил ИА Регнум, что никогда бы не наказал спортсмена-христианина за то, что тот крестится перед схваткой на татами, несмотря на правила международного кодекса этики дзюдо. Ранее, руководствуясь этим же кодексом, судья соревнований по дзюдо в Подмосковье Наталья Ватутина запретила юному спортсмену креститься на татами. Данаев также добавил, что никогда не ругал и не препятствовал спортсменам проявлять религиозные чувства на соревнованиях независимо от конфессии.

Эрик Романенко/ТАСС

В ноябре произошло несколько скандальных событий, связанных с проявлением религиозных убеждений на соревнованиях по дзюдо по всей России. 25 ноября в Строгино на соревнованиях по самбо заслуженный тренер России Наталья Ватутина запретила школьнику креститься на татами. Замечание школьнику она объяснила правилами из международного кодекса этики Федерации дзюдо, в котором запрещена демонстрация любых религиозных жестов и предметов независимо от конфессии.

«Не демонстрируйте никаких предметов, знаков, религиозных жестов или движений, а также любой показной формы до, во время или после поединка или во время официальных церемоний», — говорится в кодексе.

Ещё один случай произошёл несколько дней назад. В Telegram-каналах с националистическим подтекстом распространилось видео из зала единоборств в Грозном, где большое количество спортсменов совершают намаз на татами. В постах сказано, что это происходит во время соревнований на кубок СКФО по дзюдо.

«Судя по всему, распространяются правила кодекса только на православных», — говорится в многочисленных постах.

Редакция ИА Регнум связалась с вице-президентом Федерации дзюдо Чеченской Республики Ахмедом Данаевым, чтобы он объяснил, почему спортсмены делают намаз во время соревнований.

«Это явная провокация. В тот момент никаких соревнований не проводилось. Когда проходят соревнования первенства, у нас всегда прямые эфиры. Ссылки на каждые соревнования есть в открытом доступе, любой человек может зайти и посмотреть и убедиться. Любому, кто хоть когда-то был на соревнованиях по дзюдо, будет очевидно, что зал на видео не подготовлен к первенству. В зале во время соревнований включены большие телевизоры, стоят столы с компьютерами, болельщики и судьи находятся в зале», — заявил Данаев.

Также Данаев отметил, что он за все 20 лет работы ни разу не запрещал спортсменам религиозные жесты, если это не откровенная провокация.

«Как я могу запретить кому-то молиться. Если спортсмен выходит на татами и перекрестился, я что — могу ему это запретить? Нет, конечно. никогда я не буду запрещать этого. Буду ли я его ругать? Нет, конечно. Может, спортсмен попросил помощи для победы, могу ли я ругать его за это? Нет. К нам приезжает много христиан на соревнования. За 20 лет никому не запрещал», — поделился вице-президент Федерации дзюдо Чеченской Республики.

По словам Ахмеда Данаева, он никогда не запрещал ни мусульманам, ни христианам проявлять свою веру. Во всех залах ЧР есть комнаты для моления, и они доступны для представителей любой религии, а не только для мусульман.

«Если христиане попросят дать им комнату для моления, то вообще никаких проблем с этим нет. У нас все конфессии признаются. И мусульмане, и христиане, и иудеи. Мы все в единого бога верим, просто законы разные. А вера-то, она одна. Все должны друг друга уважать. Мы другие религии уважаем», — рассказал вице-президент.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Строгино на соревнованиях по самбо заслуженный тренер России Наталья Ватутина запретила школьнику креститься на татами. Сама Наталья является глубоко верующим человеком и состоит в движении «Православные добровольцы». Замечание школьнику она объяснила правилами из международного кодекса этики федерации дзюдо, в котором запрещена демонстрация любых религиозных жестов и предметов независимо от конфессии.