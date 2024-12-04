Манама, 4 декабря, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд заявил, что российские спортсмены скоро смогут вернуться на международные турниры. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР).

Софья Сандурская/ТАСС

«4 декабря на Конгрессе IWF, проходящем в Бахрейне, президент IWF Мохаммед Джалуд поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР и публично заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену», — указано в публикации.

В ведомстве также уточнили, что 5 декабря будет разработана дорожная карта по допуску российских спортсменов на чемпионат Европы и первенство мира по тяжёлой атлетике 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая 2023 года IWF потребовала от российских и белорусских спортсменов подписать декларацию, обязывающую воздерживаться от любой поддержки специальной военной операции. Тяжелоатлетов из России из-за их отказа одобрить этот документ не допустили до участия в этапе Гран-при IWF на Кубе.

21 мая того же года президент ФТАР Максим Агапитов потребовал от Международной федерации тяжелой атлетики занять ответственную позицию и прекратить попытки нарушения прав российских спортсменов. Он добавил, что такое безответственное поведение IWF может способствовать эскалации кризиса в спорте.

7 августа 2023 года IWF не допустила ни одного российского спортсмена до участия в чемпионате мира 2023 года в Саудовской Аравии. При этом организация предупредила, что граждане России и Белоруссии имеют право принять участие в турнире только в нейтральном статусе.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что спорт должен быть политически нейтральным. В июне российский лидер дал старт международным Спортивным играм стран БРИКС.