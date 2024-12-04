Прага, 4 декабря, 2024, 15:03 — ИА Регнум. В Чехии сообщили, что по неизвестным причинам нефть по трубопроводу «Дружба» перестала поступать в страну, сообщил местный новостной портал Novinky со ссылкой на министра промышленности и торговли Лукаша Влчека.

Global Look Press

Отмечается, что поставки в Чехию якобы могли быть задержаны из-за проволочек на российской стороне.

Согласно данным представителя Управления государственных материальных резервов Якуба Линеки, в настоящее время у страны осталось запасов нефти и нефтепродуктов на 86 дней.

«Со стороны поставщика, вне нашего контроля, произошла задержка текущих поставок сырой нефти, которая поступает в Чехию по трубопроводу «Дружба», — заявил ещё один эксперт, представитель компании Unipetrol, которая управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Чехии, Павел Кайдл в сети X.

Тем не менее в пресс-службе «Транснефти» сообщают, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» на российской территории осуществляются штатно.

За счёт российского нефтепровода Чехия покрывает 58% своего потребления.

Как ранее передавало ИА Регнум, 1 декабря нефтепровод «Дружба» получил повреждение на территории Польши, в результате произошла утечка топлива. Также польский оператор по обслуживанию трубопровода PERN сообщил, что не исключает умышленное повреждение.

Оператор также заверил, что произошедшая утечка на участке нефтепровода «Дружба» не отразилась на поставках топлива в Германию. Технические возможности полностью покрывают потребности клиентов в объёмах поставок, отметили в компании.