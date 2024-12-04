Дамаск, 4 декабря, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Офицеры и курсанты военной академии им. Хафеза Асада, ранее блокированные боевиками в районе Эс-Сафира к юго-востоку от Алеппо, в координации с российскими военными прорвали окружение, сообщило 4 декабря минобороны Сирии.

Anas Alkharboutli/Global Look Press

«(Благодаря. — Прим. ред.) совместной координации между Сирией и РФ на военном и политическом уровнях блокада была прорвана, обеспечен отход курсантов по направлению к городу Хомс», — сказано в сообщении сирийского военного ведомства в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Курсантам, получившим ранения в ходе столкновений с боевиками, в Хомсе будет оказана вся необходимая медицинская помощь, отметила также пресс-служба минобороны Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов.

29 ноября сирийские солдаты начали контрнаступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум.

2 декабря командование правительственной армии Сирии заявило, что войска страны и Воздушно-космические силы России уничтожили за несколько часов более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб.

Поддержку террористам в Сирии оказывают прежде всего США и их союзники, также заявил ранее постпред России в ООН Василий Небензя. С начала наступления боевиков было ликвидировано около 400 террористов, ещё более 600 получили ранения, отметил дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Россия решительно поддерживает усилия властей Сирии на фоне эскалации, в которой явно заметен украинский след.