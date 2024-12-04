Москва, 4 декабря, 2024, 14:30 — ИА Регнум. В России распространяется новый вид мошенничества с использованием цифровых технологий — «спуфинг». Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Спуфинг (spoofing — подмена) — это вид кибератаки, при которой мошенник ради увеличения уровня доверия маскируется под другого человека или компанию.

«Целью спуфинга является получение доступа к вашим устройствам, распространение вирусных программ и воровство денежных средств и личной информации», — указано в публикации.

Уточняется, что мошенники могут использовать подмену телефонного номера, адреса сайта, который визуально может быть схож с каким-либо известным ресурсом, и подмену файла, при которой под видом обычного документа скрыта вредоносная программа.

Для того чтобы обезопасить себя, в ведомстве рекомендуют проверять ссылки и имена отправителей сообщений и сайтов, с осторожностью открывать любые файлы во вложениях, а также не разглашать в сети свои личные данные.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября МВД предупредило о том, что мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам российских граждан, посылая на них фальшивую выписку из амбулаторной карты. Согласно информации министерства, мошенники распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов, эта шпионская программа даёт возможность киберпреступникам удалённо управлять цифровыми устройствами и похищать с них данные.

25 сентября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что мошенники используют дипфейки от имени МВД. По его словам, в соцсетях распространялся фальшивый видеоролик о работе оперативных подразделений МВД, который был маркирован логотипом министерства и выглядел как подлинный. Также министр особо подчеркнул важность повышения общей цифровой грамотности населения России для обеспечения безопасности в киберпространстве и для борьбы с такого рода IT-преступлениями.