Благовещенск, 4 декабря, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В Благовещенске ребёнок провалился в яму с ледяной водой и оставался там около часа. Следователи начали проверку, сообщает 4 декабря пресс-служба следственного управления СК России по Амурской области.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«По пути в школу ребёнок провалился в яму, где простоял 45 минут», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На кадрах, которые разошлись по местным Telegram-каналам, видно, что школьник пробирался по заснеженной местности и внезапно упал. Яма скрыла его почти полностью.

Откуда взялась яма, неизвестно. На помощь ребёнку пришли прохожие, он был напуган и сильно замёрз, говорится в описании видео.

Процессуальная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи установят личность потерпевшего, выяснят подробности произошедшего и дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за сферу жилищно-коммунального хозяйства, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в Челябинске 11-летний мальчик упал в яму с кипятком, оставленную рабочими в одном из дворов. Он получил серьёзные ожоги и был госпитализирован. По факту инцидента возбудили уголовное дело.