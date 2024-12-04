Москва, 4 декабря, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Сотрудники силовых служб задержали группу террористов-баталхаджинцев (движение признано террористическим и запрещено в РФ), которые помогали пособникам нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл», сообщил 4 декабря Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник.

Кадр из видео

По этим данным, четверо мужчин в возрасте от 22 до 35 лет — Хусен Кулаев, Махмуд Картоев, Мансур Точиев и Магомед Санталиев — помогали скрываться от преследования Батыру Кулаеву (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Кулаев был одним из тех, кто обеспечил оружием боевиков, напавших на посетителей «Крокуса».

При обыске у задержанных было изъято оружие и боеприпасы, а в их мобильных телефонах были обнаружены переписки с главарями организации, скрывающимися за границей. Руководители террористического движения активно участвовали в организации побега пособников теракта в «Крокусе» за рубеж, отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» террористы совершили вечером 22 марта. Они ворвались в заполненный людьми концертный зал и открыли стрельбу, а затем устроили пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал.

Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по ст. 205 УК РФ («Теракт»), в рамках которого арестовали 12 человек. Позднее власти заявили, что теракт имеет украинский след. В декабре Росфинмониторинг внёс девять фигурантов дела о теракте в «Крокусе», в том числе Кулаева, в перечень террористов и экстремистов.