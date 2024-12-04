Москва, 4 декабря, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Военное положение в Республике Корея продлилось всего лишь шесть часов, но политический урон, который нанёс себе президент страны Юн Сок Ёль, оказался настолько серьёзным, что вряд ли политик продержится до конца своего срока. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил российский кореевед, руководитель Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

Канцелярия президента Республики Кореяканцелярия президента Республики Корея

«Эта провальная попытка подавить оппозицию, не считаясь ни с кем, вызвала вот такую реакцию в стране, которая уже имеет опыт и импичментов, и осуждений президента. Здесь он явно не учёл ситуацию внутриполитическую и сделал ошибку», — подчеркнул собеседник.

Ошибку сделали и американцы, которые, по всей видимости, поддержали этот шаг и сейчас всячески пытаются откреститься от произошедшего. Однако южнокорейское государство практически все внешнеполитические и внутриполитические шаги согласует с США, указал эксперт. Кроме того, вооружённые силы республики находятся в составе Объединённого американо-южнокорейского командования, там никакое крупное передвижение войск без согласия или извещения американцев невозможно, отметил Жебин.

«К тому же в Южной Корее 30 тысяч американских солдат, базы, а часть военнослужащих американских размещена в самом Сеуле. Идти на такие меры (объявление военного положения. — Прим. ред.) без согласования с командующим войсками США в Южной Корее абсолютно невозможно. С учётом всех этих факторов говорить о том, что американцы не знали о предстоящем событии, — это просто несерьёзно. Неслучайно сейчас госсекретарь США Энтони Блинкен всячески даёт понять, что американцы якобы удивлены произошедшим», — подчеркнул собеседник.

Как отметил Жебин, введя военное положение, президент планировал избежать импичмента своих доверенных лиц, в частности, генпрокурора. Также в Южной Корее собирались создать пост специального прокурора для расследования действий жены Юн Сок Ёля, которую подозревали в коррупционных связях. Всё это в итоге могло привести к импичменту самого главы государства, поэтому в попытке избежать такого развития событий он пошёл на крайние меры и объявил военное положение, указал эксперт.

В итоге пренебрежение оппозицией, которая сохраняет большинство в парламенте, вызвало массовое отторжение не только населения, но и политической элиты, которая рассчитывала, что новый глава государства будет учитывать интересы разных властных группировок. Этого не произошло. К тому же некоторые назначения Юн Сок Ёля, которые проводились без учёта общественного мнения, тоже вызвали неприятие в обществе, подчеркнул Жебин.

«Вот это всё и привело к тому, что в парламенте без конца ставился вопрос либо о его импичменте, либо об импичменте тех должностных лиц, которых он назначал. Сам Юн Сок Ёль пришёл к власти после выборов, которые дали перевес в его пользу в 0,7%. Это самый низкий перевес за всю историю Южной Кореи. Сейчас у него рейтинг около 20% держится. Это действительно один из самых низких рейтингов за всю историю этой республики», — отметил собеседник.

Представители правящей партии, партии президента Южной Кореи, оказались не единодушны в его поддержке, в частности, председатель президентской партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун, на которую опирается Юн Сок Ёль, сказал, что было неправильным вводить военное положение. И правящая элита в целом не поддержала такой шаг, резко ухудшающий имидж и инвестиционную привлекательность Южной Кореи, добавил кореевед.

Оппозиция и ряд других партий, представленных в парламенте, уже внесли предложение об импичменте президента, оно должно быть рассмотрено парламентом в течение 72 часов. Скорее всего голосование состоится в четверг. Необходимо набрать две трети голосов, то есть из 300 парламентариев за импичмент должны высказаться не менее 200. У оппозиции сейчас порядка 100 голосов, плюс другие партии, которые в этот раз выступили единым фронтом. По итогу, считает Жебин, за импичмент могут проголосовать около 192 депутатов. У правящей партии, на которую опирается Юн Сок Ёль, 108 голосов. Если восемь парламентариев дополнительно поддержат этот проект об импичменте, то тогда дело передадут в Конституционный суд, который будет рассматривать этот вопрос в течение нескольких месяцев. На время суда исполнять обязанности и полномочия президента будет премьер-министр, подытожил Жебин.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для обеспечения свободы и безопасности людей и для поддержания устойчивости страны от действий антигосударственных сил. Генерал Пак Ан Су, назначенный командующим военным положением, объявил о приостановке работы парламента и политических партий в стране.

После этого депутаты парламента Южной Кореи собрались на заседание и проголосовали за отмену военного положения в стране. Перед этим бывший президент республики Мун Чжэ Ин попросил граждан объединиться и защитить работу парламента страны.

Агентство Yonhap, в свою очередь, проинформировало, что высшее руководство администрации президента Южной Кореи на фоне ситуации в стране одновременно подало в отставку. Решение об отставке было принято на заседании под председательством главы администрации президента Чон Чжин Сока.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хё принёс извинения гражданам и заявил, что подал президенту страны прошение о своей отставке.

Телеканал YTN, в свою очередь, распространил информацию о том, что оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи предупредила, что если Юн Сок Ёль не уйдёт в отставку, то представители этой политической силы в парламенте начнут процедуру импичмента.