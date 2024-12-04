Москва, 4 декабря, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель воспоминаниями в своих мемуарах шокировала поклонников главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 4 декабря на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Wolfgang Kumm/Global Look Press

Дипломат напомнила, что в мемуарах Меркель назвала Зеленского очень нарциссичным и несдержанным человеком, который способен развязать войну для удовлетворения своих амбиций. Такое впечатление у бывшего канцлера сложилось при первой встрече с главой киевского режима. По её словам, уже тогда можно было предсказать чудовищные последствия для Украины.

Захарова задалась вопросом, почему же при многолетнем руководителе Германии, имевшей большой вес в НАТО и Евросоюзе, Зеленского сделали буквально «героем новой западной идеологемы».

«Это похоже на исповедь того, как они привели монстра, взрастили, ввели во властные коридоры, и что они сотворили с Украиной и ее народом», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова отметила, что слова Меркель непохожи на покаяние, а являются попыткой переложить свою ответственность на других.

Как сообщало ИА Регнум, Меркель в своей книге мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954-2021», в частности, поделилась воспоминаниями о встречах с российским президентом Владимиром Путиным и отметила, что он говорил по-немецки лучше, чем она сама по-русски.

23 ноября Меркель пожаловалась, что Зеленский сделал из неё «козла отпущения» из-за решения не принимать Украину в НАТО на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году. Она добавила, что конфликт с Россией необходимо было решать мирным путём.