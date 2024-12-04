Благовещенск, 4 декабря, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В Амурской области пять районов оказались частично отключенными от электросетей из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ. Об этом сообщается в пресс-релизе электросетевой компании АО «ДРСК».

Игорь Агеенко/РИА Новости

В связи с аварией на крупнейшей ТЭЦ в области компания ввела ограничения на потребление энергии по центральному энергорайону на 50,2 МВт. Жители Благовещенского, Константиновского, Ивановского, Тамбовского и Бурейского частично остались без электричества.

«Причина вводимых ограничений — отключение части оборудования на Благовещенской ТЭЦ, вызвавшее дефицит мощности в центральном энергорайоне. Восстановление режима энергоснабжения возможно после ликвидации отключения на станции», — говорится в заявлении.

Как ранее передавало ИА Регнум, 2 декабря в Новосибирске отключили отопление в 110 многоквартирных домах. По данным сайта систем жизнеобеспечения, из-за дефекта на трубе ухудшились параметры подачи теплоснабжения.

В городе Звенигороде Московской области 8 ноября отключилось электричество. На восьми улицах и в микрорайоне Восточном прекратилась подача в дома отопления и горячей воды. Предварительно, к аварии привёл скачок напряжения на трансформаторной подстанции.