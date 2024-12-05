Москва, 5 декабря, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Москва традиционно преображается к Новому году. Ежегодно в украшении города участвуют не только столичные власти, но и горожане и представители бизнеса, которые дарят зимнюю сказку во всех округах и в каждом парке. В Москве появляются новогодние шары, ёлки, подсветка и многие другие атрибуты для того, чтобы жители и гости могли почувствовать атмосферу праздника. В этом году новогоднее настроение станет еще ярче и благодаря проекту «Зима в Москве», который поможет каждому найти сезонные развлечения по вкусу — от катания на коньках и сноуборде до посещения дворянских усадеб и дегустации авторских блюд.

Евгений Самарин, mos.ru Открытие фестиваля «Московское чаепитие» на Тверской площади

Подготовка столицы к Новому году — это давняя городская традиция. В советские годы в дни школьных каникул на улицах и в парках устраивали мероприятия, соревнования и игры. Улицы заполоняли новогодние плакаты, над которыми часто работали известные художники, а на фонарях в центре столицы появлялись большие снежинки. Оригинальные украшения придумывали и для витрин крупных магазинов. Часто новогоднее оформление отражало самые заметные события тех лет.

С середины 1950-х годов новогодние гулянья стали проводить в Тайницком саду Кремля. Там ставили елку с иллюминацией, продавали подарки и угощения. Эта традиция продолжается и до сих пор — в рамках проекта «Зима в Москве», который объединит мероприятия всех зимних фестивалей.

Центральные пешеходные улицы Москвы уже сейчас стали по-настоящему рождественскими. На них появились заснеженные зимние композиции из хвойных и вечнозеленых растений и кустарников. Причём на каждой из них используются разные элементы оформления. Например, на Кузнецком мосту — рождественский поезд и вокзал, в Столешниковом переулке — необычные фасады-арки с рождественским декором и автомобиль с подарками, а на Никольской улице — стеклянные витрины со сказочными декорациями внутри и гигантские игрушечные медведи.

Появились в центре столицы и традиционные световые арки. Такие можно увидеть на Тверской и Пушкинской площадях, в Камергерском и Газетном переулках, в Новопушкинском сквере. Рекордной по размерам традиционно стала арка на Тверской площади — высота сооружения составляет 20 метров, а длина — 62. Аллея из световых деревьев украсила Северный речной вокзал.

В создании праздника участвуют и бизнесмены города. В этом году у них есть дополнительный стимул сделать красивые витрины, поскольку в Москве пройдут конкурсы на лучшее праздничное и тематическое оформление зданий в рамках проекта «Зима в Москве». Участники конкурсов могут рассчитывать на материальное поощрение в случае победы, премии за лучший проект и гранты.

Почувствовать новогоднюю атмосферу можно и в московских парках. Там украсили входные группы, центральные аллеи и катки, территории перед значимыми культурными объектами. В этом году в парках посетителей ждут праздничные световые инсталляции, арки, фигуры и другие конструкции.

К слову, все украшения города используются с заботой о нём. В новогодней иллюминации используют энергосберегающие светодиодные лампы, которые практически не увеличивают нагрузку на электросети. Такие гирлянды безопасны для людей и рассчитаны на работу в условиях московской зимы. Кроме того, большинство украшений уже ранее использовались на московских улицах. Это позволяет существенно экономить на украшении города, а для того чтобы они продолжали удивлять жителей города, их переосмысливают и устанавливают в новых локациях.