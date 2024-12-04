Москва, 4 декабря, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский потерял легитимность и должен уйти из политики, а также «исчезнуть». Об этом написал 4 декабря заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он также назвал украинского политика «просроченным». Медведев привёл ещё несколько эпитетов в адрес главы киевского режима.

«Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида», — отметил зампредседателя Совбеза в своём Telegram-канале.

Медведев также выразил уверенность в том, что украинского политика, который поддерживается США, ждёт либо политическая эмиграция, либо публичная казнь.

Кроме того, зампредседателя Совета безопасности РФ призвал уйти в отставку президентов Южной Кореи, Франции и Грузии Юн Сок Ёля, Эммануэля Макрона и Саломе Зурабишвили. Он отметил, что их «судьба неизвестна».

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Медведев подчёркивал, что большинство украинцев хотят ухода главы киевского режима. Он привёл данные опроса британской газеты The Times и отметил, что даже в Британии признали падение популярности украинского политика. Зампредседателя Совета безопасности РФ добавил, киевский режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами.

Политолог, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ИА Регнум отметил, что публикации в британских СМИ о низком рейтинге главы киевского режима говорят о том, что у него нет шансов на возможных выборах президента на Украине, что связано с тем, что Лондон больше не видит в нём надёжного человека. Аналитик пояснил, что украинский политик сделал всё, что от него хотели британцы, даже ввязался в курскую авантюру, пытался что-то сделать с Крымом, но не достиг результата, что может говорить о его исполнительности перед британцами.