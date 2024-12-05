Москва, 5 декабря, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В 2024 году завершается реализация национального проекта «Культура». За шесть лет он помог достичь действительно впечатляющих результатов. Богатый и разнообразный мир культуры стал доступнее сотням миллионов человек. Это стало возможным благодаря преображению тысяч музеев, театров, Домов культуры и кинотеатров, а также проведению множества массовых мероприятий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

«В этом году завершает свою работу национальный проект «Культура». Уровень его исполнения — один из самых высоких, а ключевые направления войдут в новый национальный проект «Семья». Это даст возможность регионам продолжить модернизацию важных культурных объектов, что будет способствовать обеспечению доступности культуры для каждого жителя нашей страны», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Например, благодаря появлению «Пушкинской карты» — программы, которая реализуется в поддержку нацпроекта — концерты и премьеры фильмов посетили более 11 миллионов человек. Покупку билетов в театры, музеи, на концерты и выставки финансирует государство: ежегодно на карту россиянам от 14 до 22 лет начисляется по пять тысяч рублей.

«За три года действия программы в афише портала Культура.РФ были размещены 687 166 мероприятий, доступных к посещению по «Пушкинской карте». С 2021 года по программе было продано 77 050 725 билетов в учреждения культуры по всей стране», — отметили в пресс-службе Культура.РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM «Пушкинская карта»

Продвигать культуру невозможно и без обновления необходимой инфраструктуры. За последние пять лет во всех российских регионах построено, модернизировано и оснащено около 1,9 тыс. домов культуры, столько же детских школ искусств, 64 театра, 658 музеев, более 1,2 тыс. модельных библиотек и порядка 1,4 тыс. кинозалов.

Условия для равного доступа к культурным ценностям созданы даже в самых отдалённых уголках России. Так, в Республике Алтай новое оборудование получили три музея и три детские школы искусств, поставлено шесть автоклубов в отдаленные районы, открылись три кинозала и один виртуальный концертный зал. К модельному стандарту приведены девять библиотек. Кроме того, в 11 Домах культуры и 12 детских школах искусств провели капитальный ремонт.

С нетерпением ждут открытия нового сельского Дома культуры в селе Акташ. Предыдущее здание было повреждено в результате землетрясения, а новое откроется до конца 2024 года. Там разместят библиотеку с читальным залом, танцевальный зал, помещения для кружков и другие пространства.

«Культура — основа нашего будущего. Мы живем в эпоху стремительных изменений, когда технологии и глобализация меняют мир вокруг нас. Но именно культура помогает нам сохранять связь с нашими корнями, помнить о нашем прошлом и строить планы на будущее», — отметила министр культуры республики Ольга Антарадонова.

Преобразившиеся культурные объекты становятся настоящими центрами притяжения для местных жителей. Каждый может найти себе занятие по душе, реализовать таланты и провести время в кругу друзей и близких. При этом большое внимание уделяется сохранению культурно-национальной самобытности.

К примеру, в обновленном Доме культуры в селе Татаршино можно погрузиться в богатый мир русской и татарской культуры. Это село — один из немногих населённых пунктов Тамбовской области, где вот уже более 300 лет сохраняется уникальный уклад жизни татарского народа: традиции строительства и оформления домов, сельскохозяйственные методы, национальные блюда, фольклор и ремесла.

«Теперь это не просто здание, а живая площадка, где переплетаются традиции и обычаи двух народов — русских и татар. Благодаря нацпроекту «Культура» здесь появилось новое оборудование и создана уютная атмосфера, которые способствуют тому, чтобы каждое событие, будь то концерт или мастер-класс, оставляло незабываемые впечатления. Каждый из залов по-своему уникален и уже наполнен местным колоритом», — отметила директор учреждения Марина Кубышкина.

В ближайшем будущем на базе дома культуры планируется создать этнокультурный центр — Дом дружбы народов, где будут сохраняться и передаваться культурные ценности, объединяющие русскую и татарскую культуры.

Особое внимание нацпроект «Культура» уделят и развитию кадров. Например, в той же Тамбовской области за время его реализации квалификацию повысили более 1,5 тыс. специалистов культурной сферы.

«Уверена, что для достижения успеха в работе необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень. Хорошо, что есть такой проект. Он даёт нам возможность бесплатно пройти обучение в лучших вузах нашей страны. Мне мой курс очень понравился. Я действительно получила новые знания, которые пригодятся в работе», — рассказала специалист культурно-досугового центра Ульяна Мерзликина.

Василий Иванов ИА REGNUM На концерте

Всего же за пять лет по всей стране количество сотрудников культуры, прошедших курсы повышения квалификации в ведущих вузах страны, достигло 200 тысяч человек. Многие из них смогли пройти курсы в режиме онлайн — без отрыва от работы.

К слову, по нацпроекту, не выходя из дома, стало возможным и посещение культурных мероприятий. Для этого достаточно зайти на платформу «Артефакт», где представлено более 1,3 тыс. выставок и множество трансляций из лучших концертных залов.

Еще одно направление нацпроекта «Культура» — творческое развитие подрастающего поколения. Так, в этом году 1,3 млн школьников приняли участие во второй онлайн-олимпиаде «Культура вокруг нас».

«Для современных школьников «культура» может звучать как что-то классическое и неподвижное. В некоторых заданиях олимпиады мы постарались оживить классику, добавить близкий ребятам контекст: например, они определяли литературных героев по постам в соцсетях, исправляли языковые ошибки роботов, составляли поисковые запросы на книги и многое другое. Мы надеемся, что такой формат повысит интерес ребят к теме и станет шагом к более глубокому знакомству с родной культурой», — рассказала руководитель Департамента олимпиад платформы Учи. ру Дарья Островская.

В топ-5 регионов — лидеров по числу участников вошли Краснодарский край, Кемеровская, Московская и Свердловская области и Татарстан.

«Участвуя в олимпиаде «Культура вокруг нас», я был просто в восторге. Я узнал так много интересного о нашей русской культуре — о языке, литературе и даже об искусстве. Меня особенно поразило, как литература может быть связана с историей — так много удивительных событий вдохновили писателей. Эта олимпиада развила во мне интерес к культуре и помогла мне лучше понимать, как всё связано. Теперь я мечтаю читать больше русских классиков и рисовать картины, вдохновленные нашими традициями», — сказал ученик Детской школы искусств посёлка Черноморский Краснодарского края Никита Фёдоров.

Как сообщало ИА Регнум, ключевые направления нацпроекта «Культура» продолжат развиваться по программам нового национального проекта «Семья». Это позволит сохранить преемственность в поддержке и развитии культурной среды в стране.