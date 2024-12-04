Бишкек, 4 декабря, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Представители делегаций Киргизии и Таджикистана достигли договоренности и завершили описание общего участка государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Киргизии.

gov. kg Камчыбек Ташиев (слева) и Саймумин Ятимов

В городе Баткен руководители правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан достигли согласия и дали поручения рабочим группам по делимитации и демаркации общей кыргызско-таджикской границы, соответствующие документы уже оформляются.

«4 декабря 2024 года в городе Баткен Баткенской области Кыргызской Республики состоялась встреча сопредседателей Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова», — говорится в заявлении.

Отмечается, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая между жителями Таджикистана и киргизскими пограничниками на границе двух стран произошла перестрелка. Тогда уточнялось, что недалеко от населённого пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) киргизский пограничный наряд заметил граждан Таджикистана, пасших скот в 250–300 метрах от линии границы.

Требования пограничников покинуть территорию Киргизии граждане Таджикистана проигнорировали. Более того, указывалось в сообщении погранслужбы, они начали закидывать камнями военнослужащих. По предварительным данным, один из граждан Таджикистана во время инцидента получил ранение в ногу.

8 мая представители силовых структур Киргизии и Таджикистана провели встречу после перестрелки на границе. Обе стороны договорились организовать работу на уровне местных органов власти после инцидента, а также активизировать разъяснительную работу на приграничных территориях.