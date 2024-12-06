Домодедово, Московская область, 6 декабря, 2024, 14:49 — ИА Регнум. В Домодедове остановленный за нарушение правил ПДД водитель напал на сотрудника ДПС и укусил его два раза. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/Мария Девахина

Инцидент произошёл ещё 23 ноября, но уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» было возбуждено 3 декабря, когда по нему завершились все следственные действия. По данным правоохранителей, 34-летний Максим М. был остановлен сотрудниками ДПС на улице Набережной за нарушение правил дорожного движения. Инспекторы проверили документы водителя и пригласили его в служебный автомобиль для составления административного протокола. Оказавшись в машине, Максим стал вести себя агрессивно и набросился на одного из сотрудников дорожной полиции.

«Находясь в служебном автомобиле, 34-летний уроженец города Домодедово нанёс удар ногой и дважды укусил 35-летнего инспектора ДПС в звании лейтенант полиции. Во время допроса задержанный вину признал», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

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