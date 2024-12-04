Москва, 4 декабря, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Возможное вторжение сил Североатлантического альянса в Россию и Белоруссию стало бы абсолютным безрассудством, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на пресс-конференции.

Стрингер/РИА Новости

«Мы все прекрасно знаем о том, что в ядерную доктрину РФ внесла очень серьёзные изменения, да и испытания в боевых условиях гиперзвукового оружия «Орешник», которому на сегодняшний день нет аналогов в мире, не может не учитываться потенциальными противниками. Поэтому, если гипотетически ставить, что возможно будет вторжение в западные границы Белоруссии или же России, это со стороны НАТО будет абсолютным безрассудством», — сказал он.

Глава ОДКБ уточнил, что организация фиксирует продвижение наступательной инфраструктуры НАТО к западным границам Белоруссии и России. По его словам, в условиях подобной геополитической турбулентности возможны различные варианты развития событий.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Тасмагамбетов заявил, что нарастающая напряжённость в мире может стать причиной для расширения состава и функционала ОДКБ. Генеральный секретарь отметил, что ключевым вектором организации остаётся работа в политико-дипломатическом направлении. Он напомнил, что все решения участники принимают в ходе переговоров и поисков взаимоприемлемых решений.

12 октября главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что учения НАТО, связанные с применением ядерного оружия, направлены на подготовку к ограниченной ядерной войне против России. Он пояснил, что в рамках учений будут отрабатываться задачи по нанесению ударов по объектам в России вдоль всей границы с НАТО. В первую очередь это касается регионов Ленинградского, Московского и Южного военных округов, где НАТО тренируется преодолевать системы противовоздушной обороны, достигать целей для атаки и наносить ядерные удары.