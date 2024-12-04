Сеул, 4 декабря, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён принёс извинения перед гражданами и заявил, что подал президенту страны Юн Сок Ёлю прошение о своей отставке. Об этом сообщило сообщило агентство Yonhap.

«Министр обороны Ким Ён Хён извинился перед гражданами, заявил о подаче президенту заявления об отставке», — — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для обеспечения свободы и безопасности людей и для поддержания устойчивости страны от действий антигосударственных сил. Генерал Пак Ан Су, назначенный командующим военным положением, объявил о приостановке работы парламента и политических партий в стране.

После этого депутаты парламента Южной Кореи собрались на заседание и проголосовали за отмену военного положения в стране. Перед этим бывший президент республики Мун Чжэ Ин попросил граждан объединиться и защитить работу парламента страны.

Помимо этого, глава правящей в стране партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хук обратился с призывом к вооружённым силам отказаться от соблюдения военного положения. По словам политика, введение этого режима в стране незаконно.

Агентство Yonhap в свою очередь проинформировало, что высшее руководство администрации президента Южной Кореи на фоне ситуации в стране одновременно подало в отставку.