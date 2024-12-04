Москва, 4 декабря, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки в нынешних условиях будет воспринято как капитуляция. Об этом 4 декабря на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию <…> и даже, как предлагают, начать снижать ставку ― это будет воспринято как-то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию», ― пояснила председатель Центробанка.

Она добавила, что это может привести только к ускорению инфляции и ослаблению курса.

Набиуллина отметила, что ключевая ставка является мощным инструментом для борьбы с инфляцией, она позволила предотвратить вхождение в инфляционную спираль. В текущих условиях понижать показатель значило бы капитулировать перед ростом цен.

«На мой взгляд, нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосётся сама собой», — пояснила глава регулятора.

По её словам, если снизить ставку, а инфляция будет расти, бизнес выиграет, но только в нескольких случаях, а больше всего проиграет население.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. После этого Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.

28 ноября первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что в банке прогнозируют повышение ключевой ставки в декабре до 23%. Он сравнил этот показатель со «штормом» на процентном рынке.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что россиянам не стоит задумываться о возможном повторном повышении ключевой ставки, чтобы это «не сбылось». По его словам, надо думать об обратном. По мнению главы Минфина, высокая ключевая ставка предпочтительнее, чем высокая инфляция, потому что она в первую очередь затрагивает людей с меньшим уровнем дохода и компании, расходы которых привязаны к инфляции.