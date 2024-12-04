Браззавиль, 4 декабря, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В Конго 1 тыс. школьников из деревни Чаби пострадала от удара молнии, 50 из них получили ранения и были срочно доставлены в местное медицинское учреждение. Об этом сообщила 3 декабря конголезская радиостанция Okapi.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Так, в деревне провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) ученики начальной школы занимались в классах во время дождя, когда молния ударила в главное здание школы. 50 детей получили травмы, около 30 из них на данный момент находятся в тяжёлом состоянии.

После трагедии занятия были приостановлены. Также был нанесён значительный материальный ущерб зданию школы.

Как ранее передавало ИА Регнум, свыше 140 человек умерли в ноябре от неизвестной болезни на юго-западе ДР Конго. Симптомы, наблюдающиеся у заболевших, напоминают грипп. У людей поднимается температура и сильно болит голова, рассказали заместитель губернатора провинции Кванго Реми Саки и министр здравоохранения региона Аполлинер Юмба. Они добавили, что заболевшие умирают дома из-за отсутствия лечения.

13 октября во время наводнения на востоке ДРК пострадало порядка 7 тыс. человек. В общей сложности 3,5 тыс. семей лишились крова в результате подъёма воды в озере Альберт. По словам представителя властей Грегуара Тумито, региону грозит продовольственный кризис из-за гибели урожая.