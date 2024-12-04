Пекин, 4 декабря, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Служебное судно, которое принадлежит Филиппинам, протаранило корабль береговой охраны Китая у рифа Скарборо в Южно-Китайском море. Об этом сообщил 4 декабря официальный представитель Управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь.

Mc3 Robert Hicks/U. S Navy/Global Look Press

По его словам, столкновение было совершено умышленно. При этом экипаж филиппинского судна был несколько раз предупреждён.

«Филиппинское служебное судно № 3003 проигнорировало неоднократные предупреждения китайской стороны, сделало крутой поворот, пошло задним ходом и умышленно врезалось в корабль береговой охраны Китая № 3302», — говорится в заявлении Лю Дэцзюня.

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что действия филиппинского судна создавали серьёзную угрозу для китайского военного корабля. Управление морской полиции КНР также назвало указанный инцидент провокацией.

Китайская сторона также добавила, что Филиппины пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество по поводу противостояния кораблей двух стран, которое происходит в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года у отмели Аюнгин в спорной акватории Южно-Китайского моря также были зафиксированы инциденты со столкновениями китайских и филиппинских кораблей. Управление береговой охраны КНР тогда заявило, что они было намеренно организованы Филиппинами.

Китайская сторона уточнила, что береговая охрана пыталась оттеснить филиппинское судно, которое предприняло «самовольные действия», в результате чего произошло лёгкое столкновение с катером КНР.