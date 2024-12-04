Москва, 4 декабря, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Россия решительно поддерживает усилия властей Сирии на фоне эскалации, в которой явно есть украинский след, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Anas Alkharboutli/Global Look Press

«Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми СБ ООН. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», — указала дипломат.

Захарова уточнила, что российская сторона выражает солидарность руководству Сирии, её народу в этой непростой ситуации и поддерживает их усилия по противодействию терроризму и восстановлению конституционного порядка.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. 29 ноября стало известно, что сирийские солдаты начали контрнаступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум.

2 декабря командование правительственной армии Сирии заявило, что войска страны и Воздушно-космические силы России уничтожили за несколько часов более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб.

4 декабря американская газета NYT писала, что киевский режим оказывает поддержку террористам в Сирии, которые координируют свои действия против российских военных. По словам исполнительного директора Сирийской чрезвычайной оперативной группы Муаза Мустафы, между террористами в Сирии и Украиной существует взаимосвязь по таким вопросам, как противодействие российской информации и оказание медицинской помощи.