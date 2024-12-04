Берлин, 4 декабря, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Процесс над 100-летним Грегором Форманеком, бывшим охранником концлагеря Заксенхаузен, может начаться в суде немецкого города Ханау. Форманека обвиняют в причастности к убийству 3,3 тыс. человек, пишет Juedische Allgemeine.

Ещё подростком Форманек находился в составе охранного батальона СС и, как утверждается, охранял заключённых в Заксенхаузене. По данным следствия, в период с июля 1943 года по февраль 1945 года он «способствовал жестоким и коварным убийствам тысяч заключённых».

Форманек в числе прочего переправлял заключённых, прибывающих на станцию, в главный лагерь и охранял транспорт с ними. За указанный период в лагере погибли по меньшей мере 3318 заключённых. Они умирали из-за тяжёлых условий проживания, а также были расстреляны или умерщвлены ядовитым газом.

В мае суд Ханау отказал в процессе над Форманеком из-за состояния его здоровья. Это решение отменил Высший земельный суд Франкфурта, рекомендовавший провести повторное расследование и выяснить, способен ли бывший охранник предстать перед судом.

«Это может быть последнее судебное разбирательство такого рода, что подчеркивает его историческое значение», — заявил генеральный прокурор Франкфурта Торстен Кунце.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Верховный федеральный суд Германии оставил в силе приговор 99-летней Ирмгард Фурхнер, которая работала стенографисткой в нацистском концлагере Штуттгоф, расположенном вблизи польского Гданьска. Её приговорили к двум годам лишения свободы условно за пособничество и подстрекательство к убийству 10 505 человек, а также покушение на убийство пяти человек.