Москва, 4 декабря, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Москвич с другом отдыхали в популярном столичном клубе в самом центре города. Под утро к молодым людям пристал неизвестный, завязался конфликт. Лезть в драку незнакомец побоялся, однако чуть позже мужчина подкараулил приятелей и распылил им в лицо перцовый баллончик. Один из пострадавших друзей был в толстовке с надписями на иврите, которая и стала причиной агрессии незнакомца. Об этом ИА Регнум рассказал потерпевший мужчина.

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34-летний Николай С. (имя изменено) рассказал, что причиной конфликта могла стать его толстовка с надписями на иврите, которую он привез из Израиля и надел в тот вечер в клуб. В обычной жизни Николай часто носит религиозную атрибутику, ходит в кипе и повязывает цицит (переплетённые нити, которые должны носить на одежде взрослые мужчины-иудеи. — Прим. ред).

«В ту ночь мы с другом отдыхали в клубе на Китай-городе. Я был одет в примечательную толстовку оранжевого цвета с надписями на иврите, хотя был без кипы и с заправленными цицит. На толстовке написано название города в Израиле, откуда я её привез. Ближе к утру, уже на выходе из заведения, у нас случилась перепалка с мужчиной, тоже посетителем клуба. В чём была суть спора, я точно не вспомню, но, по словам моего друга, конфликт был на религиозной почве. Незнакомцу не понравилась надпись на иврите на толстовке. Мы поругались, поспорили и разошлись. Я ростом 190 см, крепкого телосложения — мало кто решится открыто на меня с кулаками прыгать», — отметил пострадавший Николай.

После перепалки друзья пошли в сторону улицы Маросейка, где зашли в один из круглосуточных магазинов. На выходе дорогу приятелям преградил тот самый скандалист из клуба. Мужчина брызнул из перцового баллончика в лицо Николая и его друга, после чего убежал. Следующие полчаса приятели оправлялись от действия газа и промывали глаза. Когда зрение вернулось, Николай заметил, что у него из кармана пропал мобильный телефон.

«В самом клубе телефон был у меня, я его точно видел. А уже на улице, после нападения, пропал. Не могу утверждать, что его украли, возможно, я сам выронил его», — отметил мужчина.

После нападения Николай обратился с заявлением в полицию. В настоящий момент оперативники проводят проверку и разыскивают неизвестного.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку. Следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, который с целью оскорбления религиозных чувств потушил свечи и напал на прихожанку в одном из храмов на юго-западе Москвы.