Москва, 4 декабря, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что последние события в Южной Корее не окажут влияние на общественно-политическую стабильность на Корейском полуострове, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

AP/TASS

«Мы с тревогой наблюдаем за трагическими событиями, которые разворачиваются в Южной Корее. Рассчитываем, что они не отразятся на общественно-политической обстановке в целом на Корейском полуострове. Она на Корейском полуострове и без того осложнена провокационными действиями Соединённых Штатов Америки и их союзников», — сказала дипломат.

Захарова также призвала россиян в Южной Корее находиться «в контакте с российским посольством».

Как передавало ИА Регнум, ранее события в Южной Корее, где президент Юн Сок Ёль ввёл военное положение на фоне угрозы импичмента, прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вызывает беспокойство, в Москве внимательно следят за её развитием. Посольство России в Сеуле, в свою очередь, призвало россиян, находящихся в Южной Корее, отказаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности.

По словам главы корейского государства, введение военного положения стало «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил». Отмечено, что оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны.

Ведущая оппозиционная партия Южной Кореи призвала привлечь Юн Сок Ёля к ответственности за введение военного положения. Представитель партии Ким Мин Сок подчеркнул, что глава государства нарушил конституцию страны и должен за это ответить.

Правительство Южной Кореи проголосовало и утвердило предложение Юн Сок Ёля отменить военное положение. Всех привлечённых к обеспечению военного положения военнослужащих отозвали, они вернулись на места базирования. Также расформировали командование военным положением.

Глава правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун выразил сожаление и извинился за решение президента о введении военного положения в стране.