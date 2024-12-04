Москва, 4 декабря, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров ответил на вопрос журналистов о том, кто придумал название новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник».

РИА Новости

«Раскрыта тайна названия ракеты «Орешник». Специально у первого зампреда правительства Дениса Мантурова уточнил, кто его придумал», — заявил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.

Вице-премьер ответил, что это сделали «специально обученные люди». Он также добавил, что таких людей немного.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия 21 ноября нанесла удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это стало ответом на обстрелы западными дальнобойными ракетами Курской и Брянской областей.

Президент России Владимир Путин сообщил, что новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерный заряд.

Российский лидер добавил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам Путина, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль.