Донецк, 4 декабря, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил России, который похож на основателя ЛДПР Владимира Жириновского, находится в Донецкой Народной Республике (ДНР), где принимает участие в боях в качестве штурмовика. Об этом 4 декабря сообщил Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео

Двойником политика оказался актёр Виктор Беломестных, который до военной службы снимался в сериалах «Солдаты» и «Реальные пацаны». Он взял себе позывной Помреж, что означает сокращение слов «помощник режиссёра».

За время службы он участвовал в освобождении Артёмовска, за что получил две боевые награды. Беломестных находится в составе батальона «Скиф» бригады «Терек» и сейчас принимает участие в боях под Часовым Яром.

На роликах с участием актёра, появившихся в Сети, он пародирует Жириновского, развлекая сослуживцев на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, видеоролик с участием двойника Жириновского, проходящего службу в зоне проведения специальной военной операции, 2 декабря опубликовал депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин. На кадрах боец в точности пародирует политика, повторяя его манеру интонационно и по смысловому наполнению.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.