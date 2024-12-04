Елизово, Камчатский край, 4 декабря, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил уволить мэра города Елизово Артёма Гаглошвили из-за утраты доверия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

admelizovo.ru Артём Гаглошвили

Сообщается, что губернатор поручил провести работу с правоохранительными органами для увольнения главы города Елизово, так как мэр был осуждён по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и приговорён к трём годам условно с испытательным сроком на четыре года.

«Мы уделяем особое внимание правонарушениям со стороны должностных лиц, имеющих публичную власть. Третьего декабря вынесено судебное решение в отношении Артёма Гаглошвили, главы города Елизово. Он получил условный срок по статье о хулиганстве. Очевидно, это свидетельствует об утрате доверия должностным лицом. В первую очередь прошу ответственные органы власти проработать во взаимодействии с правоохранительными органами, чтобы увольнение должностного лица произошло по соответствующей статье», — подчеркнул Солодов.

Как передавало ранее ИА Регнум, в июле 2023 года Гаглошвили, проводя время на одной из камчатских баз отдыха, нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания персонала, а владельцу организации нанёс несколько ударов кулаком по голове.

Кроме того, мэр фигурировал ещё в нескольких скандалах. 1 февраля его остановили сотрудники ГИБДД, но Гаглошвили отказался проходить медицинское освидетельствование. В декабре 2023 года он устроил драку на базе отдыха, которая попала на видео.

В феврале 2024 года за скандалы его исключили из партии «Единая Россия». Секретарь камчатского регионального отделения политсилы Виктория Сивак заявила тогда, что поведение главы Елизова дискредитирует партию и весь депутатский корпус.

2 декабря губернатор края также потребовал уволить руководство предприятия «Камчатфармация». Как сообщает пресс-служба правительства региона, причиной такого решения стали многочисленные жалобы жителей Камчатки относительно нехватки лекарств в розничной продаже.