Москва, 4 декабря, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Микрозаймы для бизнеса стали одним из самых востребованных продуктов цифровой платформы МСП.РФ, которая поддерживает российский бизнес по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Ежедневно от предпринимателей поступает в среднем 56 заявок и заключается договоров более чем на 68 млн рублей. А всего сначала года общая сумма такой помощи составила более 15,7 млрд рублей.

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«Почти 6,1 тыс. МСП из 82 регионов получили поддержку в виде микрофинансирования через специальный сервис платформы, из которых 1,2 тыс. — начинающие предприниматели. Каждая четвертая выдача из общего объема происходит при помощи МСП.РФ. Цифровизация этой меры поддержки позволяет нам и регионам видеть полностью портрет получателей, анализировать причины отказов и вносить необходимые корректировки», — говорит гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Малый и средний бизнес имеет право подать заявку на микрозайм через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» с октября 2023 года. От привычных «займов до зарплаты», микрозаймы МСП.РФ заметно отличаются: ставка существенно ниже, а суммы достигают нескольких миллионов. Так, по итогам 11 месяцев 2024 года средний размер микрозайма составил 2,4 млн рублей, средний срок кредитования — 2,6 года, а средневзвешенная ставка — 7,4%, что в 3-4 раза меньше ставок при банковском кредитовании.

Малый бизнес, часто сталкивающийся с трудностями при получении кредита в банках, находит в льготных микрозаймах поддержку для реализации своих идей и проектов. С их помощью предприниматели могут инвестировать в новые технологии, закупку оборудования, маркетинг или пополнение оборотных средств, что способствует росту их бизнеса и созданию новых рабочих мест.

«Микропредприятиям сложнее всего подтвердить свою платежеспособность, у них нет, как правило, обеспечения, и поэтому им сложнее получить кредит. Финансирование за счет платформы МСП.РФ с такими процентами — это очень выгодные условия для бизнеса», — отметил эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.

Почти две трети — 64% микрозаймов — предприниматели задействуют для пополнения оборотных средств, 31% на инвестиции и 5% — на иные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (26% и 24% от общего объема микрозаймов), а также производства (18%).

А лидерами среди регионов по объему микрокредитования через онлайн-сервис на МСП.РФ стали Краснодарский край (926 млн рублей), Удмуртия (915 млн рублей), Иркутская область (868 млн рублей), Крым (791 млн рублей) и Татарстан (769 рублей).

К примеру, начинающий индивидуальный предприниматель Аида Хатыпова из Татарстана через сервис на МСП.РФ получила микрозайм в размере пяти миллионов рублей по ставке 4,5% на открытие пекарни под франшизой «Жар Свежар».

А научно-исследовательское объединение «Марикультура» из Севастополя заёмные пять миллионов рублей под 4% годовых привлекло на расширение питомника по производству устриц. Предприятие, которое было создано как небольшой семейный бизнес, благодаря оказанной поддержке стало развиваться как первый в России устричный питомник из собственных мальков, из которых уже в 2025 году будет выращена первая коммерческая партия.

В конце 2023 года микрозайм на сумму три миллиона рублей по фиксированной ставке 7% годовых был выдан социальному предприятию «ИЗГЕ ЭШ» в Башкирии. Средства предназначены для создания пансионата в селе Канлы.

«Сегодня в Башкортостане активно растет число социальных предприятий. Развитию сектора во многом способствует микрофинансовая поддержка этой категории предпринимателей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — сказал министр предпринимательства и туризма Башкортостана Рустем Афзалов.

Активно пользуется онлайн-сервисами цифровой платформы МСП.РФ крымские предприниматели.

«Благодаря сервису «Подбор и получение микрофинансирования», действующему в рамках Цифровой платформы МСП, малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращённому пакету документов. С начала года в республике этой возможностью воспользовались более 170 субъектов МСП, большая часть из которых молодые предприниматели», — говорит министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Как отметила вице-премьер, общая сумма заёмных средств составила свыше 380 млн рублей. Они были направлены на поддержку как существующего бизнеса, так и стартапов в различных отраслях: от оптовой и розничной торговли до производства изделий из бетона.

Как сообщало ИА Регнум, цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в стране по решению президента Владимира Путина.