Рязань, 4 декабря, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Обломки беспилотника, уничтоженного в Рязанской области, повредили окна четырёх домов, сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Рано утром силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник над территорией региона. На месте падения сбитого БПЛА в Кораблинском районе повреждены окна в четырёх близлежащих домах. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Малков поручил оказать жителям необходимую помощь. За несколько часов до этого губернатор сообщал о ликвидации ещё трёх БПЛА в Рязанской области.

Как передавало ИА Регнум, в Краснодарском крае ночью 4 декабря угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко сообщил о работе системы противовоздушной обороны. В то же время в районе Таганрога силы ПВО уничтожили ещё 12 беспилотников ВСУ. Глава региона заверил, что при отражении атаки дронов ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Бойцы ВСУ также пытались атаковать дронами предприятие микроэлектроники в Брянске. Уточняется, что атака проводилась около 2:30 ночи по московскому времени, в ней участвовали два дрона, которые летели с перерывом в десять минут. Отмечено, что на подлёте БПЛА были сбиты, а их обломки повредили кровлю и забор здания предприятия, пострадавших не было.