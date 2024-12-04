Москва, 4 декабря, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Фонд содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «Атом» под эгидой госкорпорации «Росатом» учредил международную литературную премию в области научной фантастики «История будущего». Как рассказали в оргкомитете премии, её основная задача — вернуть в центр внимания читателей и писателей, фантастического сообщества будущее, рассмотрение различных его сценариев.

Пресс-служба «Росатома»

«Сегодня фантастические премии особенно значимы. Их задача — структурирование фантастического пространства, создание культурных иерархий», — подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета премии, критик, исследователь фантастики, соучредитель литературной премии «Новые горизонты» Сергей Шикарев.

Шикарев добавил, что в этом году приостановила свою деятельность одна из самых авторитетных премий — премия имени Аркадия и Бориса Стругацких. «Задача новой премии «История будущего» не менее важна и амбициозна. Она призвана вернуть в центр внимания читателей и писателей, фантастического сообщества будущее, рассмотрение различных его сценариев», — сказал он.

Исполняющий обязанности директора департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Тимонов рассказал, что в следующем году в России будет отмечаться восьмидесятилетие атомной отрасли. «За эти годы она выросла из нескольких лабораторий гениальных ученых до корпорации мирового уровня в области создания решений для энергетики и инновационных технологий, повышающих качество жизни людей», — подчеркнул он.

По словам Тимонова, достижения атомной отрасли сделаны людьми, про каждого из которых можно писать фантастические романы — Игорем Курчатовым, Юлием Харитоном, Анатолием Александровым и тысячами других. «Все они были величайшими физиками, создавшими атомный щит Родины, но были также и мечтателями, вдохновлявшимися работами Владимира Обручева, Константина Циолковского, Алексея Толстого, Александра Беляева», — сказал Тимонов.

Тимонов привел данные соцопросов: 10% населения вообще не мечтает ни о чём, 75% мечтают об очень приземлённых вещах и всего лишь порядка 15% размышляют о будущем страны, человечества, планеты. «Мы хотим поменять это соотношение и вернуть уважение общества к мечтателям и визионерам. В этом главная цель премии «История будущего», — заключил он.

Пресс-служба «Росатома»

Председатель жюри премии «История будущего» Андрей Геласимов обозначил, что требования жюри к текстам будут высокими, читателю будущего нужна хорошая литература. «Я не фантаст, буду заниматься работой литературной: развитие персонажей, яркие образы и характеры, интересные конфликты. А за фантастическую составляющую у нас будут отвечать ученые», — сказал он.

По мнению Геласимова, сегодня важно говорить о создании энергии оптимизма, так как очень много современной фантастики имеет негативный образ будущего. В частности, он привел в пример истории, в которых мир погиб, а герои сидят в бункерах. По его словам, это не то будущее, которые хотят люди. «Надо ситуацию поменять. И в этом задача нашей премии — создать альтернативу», — отметил Андрей Геласимов.

Прием заявок начинается с 15 января 2025 года. На конкурс принимаются работы, ранее нигде не публиковавшиеся. Они будут оцениваться в трёх номинациях: «Лучший рассказ», «Лучший рассказ для детей и подростков» и «Лучший рассказ на иностранном языке».