Петропавловск-Камчатский, 4 декабря, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов запустил в своих соцсетях рабочий видеодневник, главными темами которого стали итоги 2024 года по ключевым и наиболее волнующим жителей вопросам. Первый выпуск посвящён результатам работы здравоохранения, где губернатор рассказал в том числе и о решении проблемы с лекарственным обеспечением и привлечении врачей в регион.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Наиболее острой темой года можно считать обеспеченность лекарственными препаратами», — отметил глава региона. По его словам, от жителей поступило более 1000 обращений, и власти в ручном режиме обеспечивали лекарствами сотни людей по всей территории Камчатки.

«В то же время, несмотря на проведенную работу, даже сегодня около тысячи рецептов на льготные лекарства остаются неисполненными», — сказал Солодов. Он подчеркнул, что к середине декабря количество необеспеченных рецептов должно сократиться вдвое, а за весь декабрь оно будет сведено к нулю.

«Министерством здравоохранения в начале года было принято решение перестроить систему закупки лекарств и перейти к единой централизованной системе для того, чтобы обеспечить, во-первых, более выгодные условия, а значит, сэкономить бюджетные средства и, во-вторых, гарантировать полноту обеспеченности и своевременность», — пояснил Солодов. По его словам, такая перестройка вызывает сложные организационные процессы, и в данном случае переход заказчика от больниц к системе Минздрава привел к сбою.

Губернатор отметил важность персональной ответственности, которая начинается от лечащего врача и заканчивается лично министром здравоохранения. «Ситуация, которая сложилась в 2024 году, не должна повториться. Ряд руководителей уже находится под следствием, и мы будем принимать самые жесткие меры в отношении тех, кто будет пренебрегать здоровьем людей и своими прямыми обязанностями», — подчеркнул он.

В выпуске Солодов также отметил завершение строительства нового здания Камчатской краевой больницы и другие результаты работы здравоохранения.