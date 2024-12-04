Москва, 4 декабря, 2024, 09:23 — ИА Регнум. События в Южной Корее показали, что ситуация может развиваться непредсказуемо, поэтому КНДР не зря заботится о своей безопасности. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

По её словам, теперь многие поймут, почему Пхеньян так беспокоится из-за безопасности. Ведь в соседнем государстве с заявленной демократией всего за пару часов может наступить абсолютный хаос с танками на улицах, захватами парламента, противостоянием людей и силовыми инцидентами.

«С таким соседом непредсказуемым или, наоборот, предсказуемым с точки зрения нестабильности стоит заняться вопросами своей безопасности», — сказала Захарова.