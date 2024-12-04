Пекин, 4 декабря, 2024, 09:04 — ИА Регнум. В Китае не стали терпеть попытки министра иностранных дел Германии поучить местные власти отношениям с Россией — китайский МИД «указал Анналене Бербок на место», пишет 4 декабря aif.ru.

Florian Gaertner/Global Look Press Анналена Бербок

Ещё до своего визита в Пекин Анналена Бербок упрекнула Китай за поддержку России. По её словам, КНР следовало бы взять на себя ответственность за мир и безопасность, но вместо этого Пекин помогает Москве и противостоит «основным европейским интересам».

В Китае, где Бербок встретилась со своим коллегой Ван И, она обвинила Россию в разрушении «европейского мирного порядка», втягивании в это КНДР, а следовательно, и Азии. Китайская сторона не стерпела такого отношения. Пока Бербок упрекала Китай за помощь России беспилотниками, оружием и другими средствами ведения борьбы, представителей немецкой прессы выпроводили из зала.

Кроме того, представители КНР объявили, что встреча завершится без совместных пресс-релизов.