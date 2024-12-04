Сеул, 4 декабря, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Оппозиционные партии в Южной Корее намерены 4 декабря запустить процедуру импичмента президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Kim Ju-hyung/AP/TASS Глава оппозиционной партии «Демократическая партия Тобуро» Ли Джэмён

Проект импичмента главы государства шесть оппозиционных партий Южной Кореи, включая главную Объединённую демократическую партию, подали в парламент в 14:40 (8:40 мск). Заседание Национального собрания, на котором представят проект, планируется провести в полночь 5 декабря.

Голосование парламента по этому вопросу может состояться 6 или 7 декабря ― его необходимо провести спустя 24 часа, но не позднее чем в течение 72 часов после представления. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Ночью он провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа. Глава государства назвал это решение «неизбежной мерой» для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил.

По словам лидера оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Хвана Уна Ха, действия президента Ёля противоречат конституционному порядку. Из-за объявления военного положения оппозиция решила обвинить президента Южной Кореи и министра обороны страны Ким Ён Хёна в государственной измене.

Ведущая оппозиционная партия Южной Кореи призвала привлечь Юн Сок Ёля к ответственности за введение военного положения. Представитель партии Ким Мин Сок подчеркнул, что глава государства нарушил конституцию страны.

Правительство Южной Кореи утром 4 декабря утвердило предложение Юн Сок Ёля отменить военное положение. Всех привлечённых к обеспечению военного положения военнослужащих отозвали, они вернулись на места базирования. Также расформировали командование военным положением.

Ведущая партия южнокорейской оппозиции заявила, что если президент страны не уйдёт в отставку, она начнёт процедуру импичмента.