Владивосток, 4 декабря, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Экскурсионный вертолёт с туристами на борту потерпел крушение во Владивостоке. Об этом сообщили 4 декабря в пресс-службе Приморской транспортной прокуратуры.

Приморская транспортная прокуратура

Инцидент произошёл 1 декабря, но о нём стало известно только сейчас. Вертолёт совершил жёсткую посадку, не долетев примерно 1,5 км до взлётно-посадочной полосы.

«1 декабря около 19:40 (12:40 мск) вертолёт Robinson <…> совершил жёсткую посадку вблизи посадочной площадки в городе Артёме Приморского края», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что на борту вертолёта, эксплуатантом которого является ООО «Гарант», находились трое пассажиров. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

При этом воздушное судно получило повреждения ― у него отломан хвост, повреждены рулевые и несущий винты, хвостовые балки и шасси.

Приморская транспортная прокуратура начала проверку в отношении компании, предоставившей услугу экскурсии на вертолёте. Сотрудники ведомства установят возможные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а также дадут правовую оценку действиям собственника, который своевременно не сообщил в уполномоченные органы об авиапроисшествии.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку в 40 км от села Тугур в Хабаровском крае. На борту воздушного судна находились 20 пассажиров, в том числе три члена экипажа. Никто из них в результате инцидента не пострадал.

26 октября санитарный вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Даровском районе Кировской области. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Из данных в реестре гражданских воздушных судов РФ стало известно, что потерпевший крушение вертолёт находился в эксплуатации почти 38 лет.