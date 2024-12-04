Лондон, 4 декабря, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте озвучил избранному президенту США Дональду Трампу обеспокоенность по поводу «угрожающего» возможного развития событий в случае, если не удастся достичь соглашения по Украине. Об этом написала британская газета Financial Times.

ИА Регнум Марк Рютте, НАТО

По мнению Рютте, соглашение по урегулированию конфликта может привести к усилению сотрудничества между Россией, Ираном, Китаем и КНДР. Это, в свою очередь, может представлять угрозу для США.

Генсек также подчеркнул, что лидеры стран НАТО должны приложить все усилия для отправки большего количества оружия Украине, чтобы она могла вступить в переговоры с сильными позициями.

Как сообщало ИА Регнум, никаких оснований для переговоров России и Украины пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что многие страны готовы предоставить свою площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта, в их числе и Катар, с которым у России «превосходно» развиваются отношения.

Западу придётся смириться с условиями России на мирных переговорах по украинскому конфликту, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.