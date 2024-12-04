Вашингтон, 4 декабря, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Киевский режим оказывает поддержку террористам в Сирии, которые координируют свои действия против российских военных. Об этом написала газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт в Сирии

По словам исполнительного директора Сирийской чрезвычайной оперативной группы Муаза Мустафы, между террористами в Сирии и Украиной существует взаимосвязь по таким вопросам, как противодействие российской информации и оказание медицинской помощи.

«Для них естественно координировать свои действия», — пояснил Мустафа, добавив, что желание помочь Украине стало ещё одним фактором, который побудил повстанцев к наступлению.

Руководитель также обратил внимание на то, что на территории Сирии находятся военные контингенты Турции и США, которые иногда взаимодействуют с российскими военными. Однако несмотря на то, что Штаты поддерживают курдские силы, турки и американцы избегают прямых столкновений в ходе своих операций в Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН 3 декабря заявил, что Главное управление разведки Украины занимается вооружением и обучением террористов в Сирии, в том числе боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Российский дипломат подчеркнул, что взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, происходит как в плане вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и в плане проведения атак против российских и сирийских военных в Сирии.

Поддержку террористам в Сирии оказывают прежде всего США и их союзники, также заявил Василий Небензя. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает скоординированную вылазку контролирующих провинцию Идлиб боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), дестабилизирующую положение в Сирии. С начала операции ликвидировали около 400 террористов, более 600 были ранены, констатировал дипломат.

Сирийские солдаты 29 ноября начали контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум.