Минск, 4 декабря, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Подходы к применению ядерного оружия (ЯО) были пересмотрены Минском и Москвой в связи с появлением вооружений, разработанных на базе новейших технологий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук.

Mil.ru Флаги России и Белоруссии

«Решение о размещении на территории Беларуси (российского. — Прим. ред.) тактического ядерного оружия — факт, поэтому в новом документе это с правовой точки зрения является закрепленной мерой. Степень взаимной безопасности наших государств повышается. Подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке», — уточнил он в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что 6 декабря в Минске планируется обсуждение проектов концепции безопасности Союзного государства, а также российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.

По его словам, стороны учли использование новейших технологий в военной сфере и применение вооружений, основанных на новых физических принципах. Это не могло не отразиться на корректировке, продолжил Назарук.

Как сообщало ИА Регнум, о размещении российского ЯО президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в марте 2023 года. Позднее Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Путин отметил, что Россия не передаёт ядерное оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике.

Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия использует ЯО в рамках своей ядерной доктрины в случае агрессии с применением неядерного оружия против РФ или Белоруссии, если появится критическая угроза суверенитету или территориальной целостности хотя бы одной из указанных стран. Он напомнил об одном из пунктов обновлённой российской ядерной доктрины, в рамках которого ЯО может быть использовано, если для страны в случае агрессии против неё возникает опасность.