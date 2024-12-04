Москва, 4 декабря, 2024, 05:55 — ИА Регнум. В течение трёх лет Арктика может полностью освободиться ото льда, что станет тревожным событием для всего мира. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на исследования учёных.

AWeith Медведи в Арктике

Согласно компьютерным симуляциям, в девяти из 300 случаев первый день без ледяного покрова в Арктике может наступить уже через три года, независимо от того, как люди будут действовать дальше. При этом, учёные предсказали, что первый день безо льда в Арктике гарантированно наступит в течение 9–20 лет, независимо от количества выбросов парниковых газов.

Исследования показали, что серия экстремальных погодных явлений может растопить более 1,2 млн кв. км льда за короткий период времени.

По данным издания, на таяние льдов влияет потепление климата. Так, в марте 2022 года температура в некоторых районах Арктики была на 10 градусов выше нормы, а 2024 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

Морской лед защищает Арктику от потепления, отражая входящий солнечный свет обратно в космос, подчеркнули исследователи.

Учёные предупреждают, что исчезновение арктического льда может серьёзно повлиять на экосистему и климат Земли. Например, свободная ото льда Арктика может вызвать похолодание до -20 градусов на юге Италии или лесные пожары в Скандинавии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обрушившейся на город снежной «бури столетия», в ходе которой выпало три месячных нормы осадков.

Скорость приближения северного магнитного полюса Земли к территории России замедлилась до 25 километров в год за последние пять лет. По данным специалистов, за последние пять лет движение северного магнитного полюса значительно замедлилось — примерно до 25 километров в год. Движение полюса вызвано непредсказуемыми колебаниями в перемешивании расплавленного железа, составляющего большую часть внешнего ядра Земли, объяснили учёные.