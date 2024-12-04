Москва, 4 декабря, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Ежегодно 4 декабря Русская православная церковь (РПЦ) отмечает один из 12 главных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свечи в храме

Иконе «Введение во храм Пресвятой Богородицы» возносят молитвы об исцелении от болезней, укреплении веры и прощении грехов. В праздник также принято просить совета в трудных делах и в решении сложных вопросов. Считается, что Богородица помогает в раскрытии дара и в продвижении по работе.

Праздник приходится на дни Рождественского поста, в которые запрещено употреблять в пищу мясные и молочные продукты. При этом в честь торжества 4 декабря разрешена рыба. В этот день рекомендуется воздержаться от конфликтов и работы, приветствуются добрые дела и помощь нуждающимся.

В церквях с 4 декабря начинается подготовка к Рождеству и проводятся торжественные Богослужения. По преданию, мать Иисуса Христа — трехлетняя Мария — была в этот день введена своими родителями в храм в Иерусалиме с целью посвящения Богу. Она самостоятельно поднялась ко входу по лестнице из пятнадцати ступеней, а затем первосвященник ввёл её в святая святых — место в храме, в которое запрещён вход прихожанам и лишь раз в год открыт для самого первосвященника. Мария жила в храме до совершеннолетия, посвящая все время молитве.