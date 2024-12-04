Вашингтон, 4 декабря, 2024, 05:08 — ИА Регнум. США приближаются к фактическому банкротству, считает предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск. Таким образом американский предприниматель прокомментировал прогноз о предстоящем росте госдолга страны.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

«Если не будет радикального сокращения государственных расходов, то, как человек с чрезмерными долгами, Америка станет фактически банкротом», — подчеркнул бизнесмен в соцсети Х.

По его словам, проценты по госдолгу быстро поглощают всю налоговую выручку, не оставляя средств для удовлетворения критически важных нужд США.

Как сообщало ИА Регнум, Маск уже в конце августа предупреждал о риске банкротства Америки. Миллиардер отмечал, что перерасход средств действующим американским правительством провоцирует инфляцию в стране.

Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $35 трлн. По прогнозу бюджетного управления американского Конгресса, госдолг в 2034 году превысит $50 трлн, что составит более 122% от ВВП страны.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что достижение госдолгом страны критической отметки в $35 трлн делает практически невозможным продолжение заимствований. По его словам, властям США нужно предпринимать какие-то действия.