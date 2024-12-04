Москва, 4 декабря, 2024, 04:52 — ИА Регнум. В Министерстве промышленности и торговли РФ выступили с инициативой разрешить допуск 16-летних подростков к некоторым видам тяжёлых работ, а также работ с вредными или опасными условиями труда.

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По информации ТАСС, внесение таких изменений позволит промпредприятиям заключать договоры о прохождении оплачиваемой практики со студентами профессиональных колледжей.

Отмечается, что создана рабочая группа по подготовке предложений по внесению изменений в постановление правительства РФ.

«Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ, что работодатель может принимать решение о применении труда лиц старше 16, но моложе 18 лет на тяжёлых работах при условии создания безопасных условий труда», — говорится в документе ведомства.

Специалисты пояснили, что такое предложение возникло из-за дефицита рабочих кадров.

Как сообщало ИА Регнум, популярность служб доставки и рост числа курьеров в России создают серьёзные проблемы для российской экономики, заявил 2 декабря директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

В конце сентября платформа онлайн-рекрутинга Headhunter представила данные, согласно которым дворники, токари, фрезеровщики, шлифовщики, врачи, повара и продавцы-консультанты вошли в список самых дефицитных профессий в России.

17 октября замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что дешёвого труда в российской экономике не будет. Он подчеркнул, что зарплаты в России продолжат расти, поэтому следует повышать управленческие компетенции персонала и производительность труда.