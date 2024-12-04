Пекин, 4 декабря, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Массовый переход населения на электромобили лишит Китай роли основного драйвера роста спроса на нефть. Уже в 2025 году КНР достигнет максимума импортируемого топлива, затем начнётся спад, что вызовет шок в нефтяной отрасли, сообщил 3 декабря Reuters со ссылкой на аналитиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Скорость перехода на электромобильность ошеломила производителей нефти и инвесторов. Ни один рынок не способен заменить китайский спрос, который составил 41% годового роста мирового потребления нефти, составляющего в среднем 1,1 млн баррелей в день за последние 30 лет», — указали эксперты.

В материале говорится, что продажи электромобилей и гибридных автомобилей в Китае в июле впервые превысили продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это сократило потребность страны в импорте сырой нефти для производства бензина. Затянувшаяся экономическая слабость замедлила общее потребление нефти, отметили аналитики.

Пик спроса на нефть в Китае наступил на два года раньше прогнозов. Поддержит его только нефтехимический сектор, который может увеличить потребление на 100-200 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщало ИА Регнум, китайские производители электрических автомобилей Nio, Li Auto, XPeng и BYD в августе значительно нарастили поставки продукции, отмечал специализирующийся на финансовых и экономических новостях американский портал MarketWatch.

В китайском городе Гуанчжоу начали строительство центра исследований, разработки и производства летающих автомобилей. Планируется, что мощность возводимого завода составит до 10 тыс. единиц таких машин ежегодно.

Электромобили из США проиграли конкуренцию моделям из Китая, признал исполнительный директор выпускающей детали для аккумуляторов Umicore Матиас Мидрайх. Одним из главных преимуществ китайских электромобилей перед американскими является их доступность.