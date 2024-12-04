Москва, 4 декабря, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон 4 декабря сообщил, что прибыл в Москву для очередного интервью с политической элитой России.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

На этот раз известный журналист говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Карлсона, интервью выйдет в свет в ближайшее время.

«Мы только что закончили запись интервью. Оно получилось абсолютно захватывающим», — написал журналист на странице в соцсети X.

К публикации он прикрепил видео на фоне Кремля, в котором объяснил зачем приехал в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина.

После интервью с президентом России американский журналист заявил, что только идиот может верить в намерения РФ напасть на Европу.

5 февраля американская журналистка Кэндис Оуэнс напомнила, что президент России не раз называл причины начала украинского конфликта. Она призвала Запад прислушаться к словам Путина.

Такер Карлсон на своём сайте выложил 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск) интервью с президентом Владимиром Путиным. Разговор длится 2 часа 7 минут 18 секунд.