Вашингтон, 4 декабря, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Российский истребитель пятого поколения Су-57 хорошо показал себя и доказал эффективность в ходе специальной военной операции. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-57

«Российский Су-57 хорошо показал себя в бою, особенно при нанесении ударов из-за горизонта, где предоставленные НАТО Украине системы ПВО не могут представлять угрозы для истребителя», — указал автор в статье от 2 декабря.

Эксперт добавил, что качество российского истребителя высоко оценили в разных странах — Россия «получила заказы на приобретение» боевых самолётов.

По мнению Вайхерта, российский истребитель более чем конкурентоспособен с американцами. У РФ «есть реальная революционная система в лице Су-57», признал обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на выставке Airshow China в Китае заявил, что российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно зарекомендовал себя в зоне проведения спецоперации. Шойгу назвал самолёт прекрасной машиной.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев 13 ноября объявил о подписании первых контрактов на экспорт Су-57. Истребители пожелали приобрести партнёры из дружественных стран.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов 7 ноября отметил, что Су-57 в зоне СВО показал высокую эффективность противодействия американским зенитно-ракетным комплексам Patriot, а также другим западным системам противовоздушной обороны.

Самолёт Су-57 является истребителем пятого поколения с технологией малозаметности. Он подходит для боя с любыми истребителями гипотетического противника, а также может уничтожать наземные и надводные цели.