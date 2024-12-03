Москва, 4 декабря, 2024, 02:03 — ИА Регнум. В администрации президента России выразили обеспокоенность в связи с введением военного положения в Южной Корее, отметив, что следят за развитием ситуации. Об этом 3 декабря сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Ситуация тревожная», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь также добавил, что Кремль «внимательно наблюдает» за южно-корейскими новостями.

Посольство России в Сеуле, в свою очередь, призвало россиян, находящихся в Южной Корее, отказаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Ночью он провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа.

По словам главы государства, введение военного положения стало «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил».

Командующий военным положением генерал Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также был введён контроль за всеми СМИ. Военные заявили, что целью введения военного положения является борьба с антигосударственными силами.

Ведущая оппозиционная партия Южной Кореи (Демократическая) призвала привлечь Юн Сок Ёля к ответственности за введение военного положения. Представитель партии Ким Мин Сок подчеркнул, что глава государства нарушил конституцию страны и должен за это ответить.

Правительство Южной Кореи проголосовало и утвердило предложение Юн Сок Ёля отменить военное положение. Всех привлечённых к обеспечению военного положения военнослужащих отозвали, они вернулись на места базирования. Также расформировали командование военным положением.