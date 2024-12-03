Дочь Жириновского Анастасия станет кандидатом на выборах в Госдуму от ЛДПР
В ЛДПР сообщили, что дочь Жириновского станет кандидатом на выборах в Госдуму
Москва, 4 декабря, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Внебрачная дочь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко (Петрова) станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом написал «Ъ» со ссылкой на заместителя руководителя фракции ЛДПР Станислава Наумова.
Наумов пояснил, что Анастасия Боцан-Харченко будет в верхней части предвыборного партийного списка.
Отмечается, что идею привлечь наследницу Жириновского к выборам внёс нынешний руководитель партии Леонид Слуцкий. Он же привлёк её к работе оргкомитета по подготовке празднования в 2026 году 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского.
Боцан-Харченко — 41-летняя дочь Татьяны Тезиковой и российского политика, с которой Жириновский познакомился в 1979 году.
Анастасия Боцан-Харченко возглавляет партийное подразделение, занимающееся увековечиванием памяти и сохранением наследия Жириновского. В ноябре она стала руководителем «Фонда Жириновского», который был создан самим основателем ЛДПР.
Как сообщало ИА Регнум, Жириновский в феврале 2022 года был госпитализирован с двусторонней пневмонией после заражения коронавирусной инфекцией. Основатель ЛДПР умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни, его похоронили на Новодевичьем кладбище.
В июле 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что многие прогнозы Жириновского сбываются, потому что они не сделаны на пустом месте, а основаны на знаниях. Глава государства подчеркнул, что основатель ЛДПР был очень разносторонним человеком, с глубокими знаниями.
6 ноября Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. Председателем оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.
До 2022 года в качестве политического преемника Владимира Жириновского неофициально рассматривался его законный сын Игорь Лебедев. Он был депутатом Госдумы пяти созывов, но в 2021 году неожиданно объявил о своём решении не баллотироваться на новый срок. Это заявление было сделано на фоне слухов о серьёзных разногласиях между сыном и отцом по финансовым и кадровым вопросам. В 2022 году в СМИ появилась информация о том, что Лебедев покинул РФ.