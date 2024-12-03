Москва, 4 декабря, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Внебрачная дочь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко (Петрова) станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом написал «Ъ» со ссылкой на заместителя руководителя фракции ЛДПР Станислава Наумова.

Василий Иванов ИА REGNUM Портрет Владимира Жириновского на фасаде Дома союзов

Наумов пояснил, что Анастасия Боцан-Харченко будет в верхней части предвыборного партийного списка.

Отмечается, что идею привлечь наследницу Жириновского к выборам внёс нынешний руководитель партии Леонид Слуцкий. Он же привлёк её к работе оргкомитета по подготовке празднования в 2026 году 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского.

Боцан-Харченко — 41-летняя дочь Татьяны Тезиковой и российского политика, с которой Жириновский познакомился в 1979 году.

Анастасия Боцан-Харченко возглавляет партийное подразделение, занимающееся увековечиванием памяти и сохранением наследия Жириновского. В ноябре она стала руководителем «Фонда Жириновского», который был создан самим основателем ЛДПР.

Как сообщало ИА Регнум, Жириновский в феврале 2022 года был госпитализирован с двусторонней пневмонией после заражения коронавирусной инфекцией. Основатель ЛДПР умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни, его похоронили на Новодевичьем кладбище.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что многие прогнозы Жириновского сбываются, потому что они не сделаны на пустом месте, а основаны на знаниях. Глава государства подчеркнул, что основатель ЛДПР был очень разносторонним человеком, с глубокими знаниями.

6 ноября Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. Председателем оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

До 2022 года в качестве политического преемника Владимира Жириновского неофициально рассматривался его законный сын Игорь Лебедев. Он был депутатом Госдумы пяти созывов, но в 2021 году неожиданно объявил о своём решении не баллотироваться на новый срок. Это заявление было сделано на фоне слухов о серьёзных разногласиях между сыном и отцом по финансовым и кадровым вопросам. В 2022 году в СМИ появилась информация о том, что Лебедев покинул РФ.