Москва, 4 декабря, 2024, 01:36 — ИА Регнум. В Министерстве природных ресурсов и экологии России не запрещали ввозить в страну кондиционеры и холодильники, заправленные гидрофторуглеродами. Выдачей лицензий на ввоз такого оборудования занимается Минпромторг, уточнили в Минприроды.

Juan de Vojníkov Холодильник

«Под регулированием находятся только определённые газы (18 веществ) и смеси таких веществ, для которых в большинстве случаев существуют более экологичные заменители. Оборудование, содержащее эти вещества, под это регулирование не попадает. Минприроды не участвует в вопросах, которые регулируются Минпромторгом», — передаёт ТАСС комментарий ведомства.

В 2016 году, напомнили в Минприроды, в рамках Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу утвердили перечень веществ, производство и потребление которых необходимо сократить. В список включили гидрофторуглероды. Россия ратифицировала эту поправку в 2020 году, а порядок регулирования потреблениях разрушающих озоновый слой веществ определён специальным постановление правительства, уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря издание «Коммерсантъ» информировало, что Федеральная таможенная служба перестала пропускать в Россию кондиционеры, а также промышленные и бытовые холодильники. По данным журналистов, с середины ноября таможня начала запрашивать лицензии на ввоз у поставщиков оборудования, в котором имеется фреон R-410, из-за чего импорт данной продукции приостановился. Уточнялось, что оборудование не пропускают из всех стран, включая государства СНГ. Эксперты допустили возможность возникновения дефицита электроники.

Представители Минэкономразвития РФ 21 ноября попросили Евразийскую экономическую комиссию пересмотреть новые требования для ввоза хладагентов на территорию Евразийского экономического союза, так как это сказывается на росте стоимости импорта техники. Согласно новым требованиям, разрешительный порядок ввоза необходим не только в отношении моновеществ, но и смесей, которые ранее не требовали обязательного лицензирования.