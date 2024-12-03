Лондон, 4 декабря, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Очередная волна антироссийского психоза, основанного на шпиономании из-за мнимых угроз кибербезопасности, накрыла британские средства массовой информации (СМИ). Об этом заявили 3 декабря в посольстве РФ в Лондоне.

Krokodyl Посольство России в Лондоне

«В последние дни британские власти превзошли самих себя в использовании в адрес нашей страны и её руководства недопустимой и оскорбительной лексики», — прокомментировали дипломаты в Telegram-канале.

В посольстве напомнили о выступлении 2 декабря в лондонской мэрии премьер-министра Кира Стармера, который взялся рассуждать о России как «неустойчивом и отчаявшемся агрессоре». Ранее местный официоз пытался изобразить РФ «порочной», а её граждан — страдающими от отсутствия задатков «критического мышления».

Подобные хамские эпитеты свидетельствуют о продолжающемся падении уровня квалификации и самоуважения британского истеблишмента, указали в российской дипмиссии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Британию лидером русофобской кампании Запада. По словам дипломата, у Москвы есть данные об участии британской стороны в террористической деятельности против России руками Киева. Что касается выхода Великобритании из Европейского союза, в этом был расчёт на то, что Лондон в тандеме с Вашингтоном будет действовать против России, Китая и ЕС.

Власти Великобритании усилили антироссийскую кампанию с помощью СМИ, осознавая приближение провала своего «украинского проекта», отмечали 25 ноября в посольстве РФ. На фоне негативных для Лондона новостей из зоны спецоперации в британские СМИ по инициативе властей активно вбрасывались «откровенно абсурдные» антироссийские истории. В частности, публиковались отдающие конспирологией истории о пролётах неопознанных беспилотников над военными базами и кораблями Великобритании, необоснованные заявления о российской киберугрозе, ничем не подтверждённые детали провокаций Лондона вроде «дела Скрипалей», уточнили дипломаты.